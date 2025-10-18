Concert Trova Soleada Café de la Forge Guillac

Concert Trova Soleada Café de la Forge Guillac samedi 18 octobre 2025.

Concert Trova Soleada

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Duo rennais composé du chanteur Benoît Ange et du guitariste Jorge Rodríguez, Trova Soleada propose des reprises en espagnol (chansons folkloriques, chansons à texte et chansons pop) et des compositions. Accompagnez-les dans ce voyage musical ! A 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Trova Soleada Guillac a été mis à jour le 2025-10-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande