Concert Trova Soleada Café de la Forge Guillac

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan
Début : 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Duo rennais composé du chanteur Benoît Ange et du guitariste Jorge Rodríguez, Trova Soleada propose des reprises en espagnol (chansons folkloriques, chansons à texte et chansons pop) et des compositions. Accompagnez-les dans ce voyage musical ! A 20h30. .
Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne
