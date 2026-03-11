Concert TRZ L’Autre Canal Nancy

Concert TRZ

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

TRZ, figure montante du rap nancéien, s’impose par son écriture brute, sincère et chargée de vécu. Révélé par ses freestyles et un passage remarqué dans Nouvelle École, il incarne une nouvelle génération d’artistes authentiques et sans compromis.

Après avoir fait parler de lui en studio, TRZ ouvre un nouveau chapitre dès 2026, il débarque enfin sur scène, avec ses premiers concerts en salle. Une occasion rare de découvrir son univers au plus près, dans une énergie directe, sans artifice, portée par sa plume et sa présence naturelle.

Un talent en pleine ascension, prêt à passer du studio à la scène TRZ arrive en live dès 2026 !

Billetterie en ligne.

Tarif réduit pour les détenteurs d’une carte LAC ou des cartes des salles partenaires du réseau Grabuge.Tout public

16 .

L’Autre Canal 45 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 info@lautrecanalnancy.fr

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English :

TRZ, an up-and-coming figure on the Nancy rap scene, has made a name for himself with his raw, sincere songwriting, full of life experience. Revealed through his freestyles and a notable appearance on Nouvelle École, he embodies a new generation of authentic, uncompromising artists.

After making a name for himself in the studio, TRZ opens a new chapter: in 2026, he finally hits the stage, with his first indoor concerts. A rare opportunity to discover his universe up close, with a direct, unpretentious energy, carried by his pen and his natural presence.

A talent on the rise, ready to make the transition from studio to stage: TRZ arrives live in 2026!

Online ticketing.

Reduced rate for holders of a LAC card or cards from partner venues in the Grabuge network.

L’événement Concert TRZ Nancy a été mis à jour le 2026-03-11 par DESTINATION NANCY