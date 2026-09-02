Concert « TSIGANIA » Salle Aquitaine Hagetmau
samedi 3 octobre 2026 · Salle Aquitaine · Hagetmau
Informations pratiques
Hagetmau
Concert « TSIGANIA »
Salle Aquitaine 327 rue Carnot Hagetmau Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Imaginé, mis en scène et dirigé par Élisabeth SOULAS, ce spectacle se nourrit des musiques tsiganes d’Europe de l’Est et des Balkans, traditionnelles ou non. Il vous emmènera tour à tour en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Croatie …
Imaginé, mis en scène et dirigé par Élisabeth SOULAS, ce spectacle se nourrit des musiques tsiganes d’Europe de l’Est et des Balkans, traditionnelles ou non. Il vous emmènera tour à tour en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Croatie …
TSIGANIA est un spectacle complet, coloré, animé, joyeux, émouvant, plein d’énergie positive. .
Salle Aquitaine 327 rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert « TSIGANIA »
Conceived, directed, and staged by Élisabeth SOULAS, this show draws inspiration from Gypsy music from Eastern Europe and the Balkans, both traditional and contemporary. It will take you on a journey through Bulgaria, Romania, Hungary, Croatia, and more…
L’événement Concert « TSIGANIA » Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-02 par Landes Chalosse
À voir aussi à Hagetmau (Landes)
- Marché traditionnel rue Victor Hugo Hagetmau 16 septembre 2026
- Terra Aventura : « qui ne saute pas n’est pas landais ! », Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte, Hagetmau 18 septembre 2026
- Savoir-faire landais et Design Hagetmau 18 septembre 2026
- Animation jeune public : « Chasse au trésor avec Bubulle », Office Tourisme Landes Chalosse – Antenne Hagetmau, Hagetmau 18 septembre 2026
- Journées du patrimoine Panique à l’abbaye ! La Crypte Hagetmau 19 septembre 2026