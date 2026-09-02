Informations pratiques

Hagetmau

Concert « TSIGANIA »

Salle Aquitaine 327 rue Carnot Hagetmau Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Imaginé, mis en scène et dirigé par Élisabeth SOULAS, ce spectacle se nourrit des musiques tsiganes d’Europe de l’Est et des Balkans, traditionnelles ou non. Il vous emmènera tour à tour en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Croatie …

Imaginé, mis en scène et dirigé par Élisabeth SOULAS, ce spectacle se nourrit des musiques tsiganes d’Europe de l’Est et des Balkans, traditionnelles ou non. Il vous emmènera tour à tour en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Croatie …

TSIGANIA est un spectacle complet, coloré, animé, joyeux, émouvant, plein d’énergie positive. .

Salle Aquitaine 327 rue Carnot Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert « TSIGANIA »

Conceived, directed, and staged by Élisabeth SOULAS, this show draws inspiration from Gypsy music from Eastern Europe and the Balkans, both traditional and contemporary. It will take you on a journey through Bulgaria, Romania, Hungary, Croatia, and more…

L’événement Concert « TSIGANIA » Hagetmau a été mis à jour le 2026-09-02 par Landes Chalosse