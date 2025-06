Concert « Tu n’es pas une rivière » Rue de l’Hôtel-Dieu Valognes 26 juin 2025 20:00

Manche

Concert « Tu n’es pas une rivière » Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 20:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Entre un blues rustique et épuré, et une folk enivrante, Maria Laurent compose des chansons qui viennent du ventre et du ciel.

Laissant une belle place à ses instruments atypiques, le banjo long neck et le luth mongol tovshuur à tête de cygne, elle dialogue avec eux et pose sa voix émouvante et puissante au cœur de sa musique.

Entre un blues rustique et épuré, et une folk enivrante, Maria Laurent compose des chansons qui viennent du ventre et du ciel.

Laissant une belle place à ses instruments atypiques, le banjo long neck et le luth mongol tovshuur à tête de cygne, elle dialogue avec eux et pose sa voix émouvante et puissante au cœur de sa musique. .

Rue de l’Hôtel-Dieu Hôtel Dieu

Valognes 50700 Manche Normandie +33 6 85 62 30 96 vrodet@yahoo.fr

English : Concert « Tu n’es pas une rivière »

Between a rustic, uncluttered blues and intoxicating folk, Maria Laurent composes songs that come from the belly and the sky.

Leaving plenty of room for her atypical instruments, the long-necked banjo and the Mongolian swan-headed lute tovshuur, she dialogues with them and places her moving, powerful voice at the heart of her music.

German :

Zwischen einem rustikalen, schlichten Blues und einem berauschenden Folk komponiert Maria Laurent Lieder, die aus dem Bauch und vom Himmel kommen.

Sie lässt ihren untypischen Instrumenten, dem Long-Neck-Banjo und der mongolischen Schwanenkopf-Laute Tovshuur, viel Raum, tritt mit ihnen in einen Dialog und stellt ihre bewegende und kraftvolle Stimme ins Zentrum ihrer Musik.

Italiano :

A metà strada tra il blues rustico e scarno e il folk inebriante, Maria Laurent compone canzoni che vengono dal ventre e dal cielo.

Lasciando ampio spazio ai suoi strumenti atipici, il banjo a collo lungo e il liuto mongolo a testa di cigno tovshuur, entra in dialogo con essi e pone la sua voce commovente e potente al centro della sua musica.

Espanol :

A medio camino entre el blues rústico y depurado y el folk embriagador, Maria Laurent compone canciones que salen del vientre y del cielo.

Dejando mucho espacio para sus instrumentos atípicos, el banjo de cuello largo y el laúd mongol de cabeza de cisne tovshuur, entra en diálogo con ellos y coloca su conmovedora y poderosa voz en el corazón de su música.

L’événement Concert « Tu n’es pas une rivière » Valognes a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Cotentin La Côte des Isles