Concert TURBONICO Chez Alfred Benet vendredi 13 mars 2026.

Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Début : 2026-03-13 19:30:00
2026-03-13

Soirée musicale !
Présence d’un food Truck   .

Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire   ventsdicietdailleurs@gmail.com

English :

A musical evening!

