Concert TWIN Sisters Aisey-sur-Seine

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le Duo Twin Sisters propose un voyage musical, une interprétation libre et complice à travers la musique slave, tzigane, swing jazz, world music et musique de film.

Irina et Natacha, violoncelliste et violoniste, formées au Conservatoire régional de Lyon, ont muri jeu et répertoire au grès de leurs voyages et de leurs rencontres. La musique… moment de liberté… une danse… une communion avec le Kaïros, l’instant présent.. une perche lancée au public.. Emotion pure et directe.

Participation libre au chapeau

Buvette et restauration (réservation recommandée) dès 19h

Ouvert aux adhérents (2€/jour 20€/an) .

5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com

