Concert: two you Vieux port Pornic

Concert: two you Vieux port Pornic mercredi 6 août 2025.

Concert: two you

Vieux port Place du Môle Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 19:00:00

fin : 2025-08-06 19:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Laissez-vous surprendre par des performances musicales spontanées et locales, par une expérience immersive ou des rencontres insolites, une invitation improvisée au détour de la Place du Môle.



Duo féminin Ukulélé/Basse au répertoire éclectique de 70 à nos jours dans la joie et la bonne humeur! .

Vieux port Place du Môle Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

English :

Let yourself be surprised by spontaneous, local musical performances, immersive experiences or unusual encounters, an impromptu invitation in the Place du Môle.

German :

Lassen Sie sich von spontanen und lokalen Musikdarbietungen überraschen, von einem immersiven Erlebnis oder ungewöhnlichen Begegnungen, einer improvisierten Einladung um die Ecke auf dem Place du Môle.

Italiano :

Lasciatevi sorprendere da performance musicali spontanee e locali, da un’esperienza immersiva o da incontri insoliti, da un invito improvvisato nella Place du Môle.

Espanol :

Déjese sorprender por actuaciones musicales locales espontáneas, por una experiencia inmersiva o encuentros insólitos, una invitación improvisada en la Place du Môle.

L’événement Concert: two you Pornic a été mis à jour le 2025-07-23 par I_OT Pornic