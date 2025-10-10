CONCERT TYREEK MCDOLE – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :TYREEK MCDOLE en concert Le 10 octobre 2025 à 20H30 – Genre : JazzOuverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Tarif : 25 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )Tyreek McDole, chanteur haïtien-américain de 24 ans originaire de la Floride radieuse, se démarque brillamment sur la scène new-yorkaise en pleine effervescence.Avec une série de récompenses prestigieuses à son nom, Tyreek se distingue comme une étoile montante dans le monde de la musique.En novembre 2023, Tyreek a remporté la première place du concours international de jazz vocal Sarah Vaughan. Considéré comme l’un des événements les plus attendus dans le domaine du jazz, la récompense de McDole le place désormais parmi les précédents lauréats du concours, dont les artistes remarquables Samara Joy (lauréate 2019) et Jazzmeia Horn (lauréate 2013). Tyreek est le deuxième homme à remporter le concours au cours de ses 12 années d’existence. Tyreek a partagé la scène avec une liste impressionnante de musiciens, dont Theo Croker, le NEA Jazz Master Gary Bartz, Miki Yamanaka, Mike King, Rodney Whitaker, Winard Harper, Marcus Printup, Eric Reed, Carl Allen, Victor Goines, et bien d’autres.Avec ses racines fermement plantées dans le sol musical des Caraïbes, de New York, de la Floride et d’ailleurs, McDole jette maintenant son dévolu sur les rues animées de New York, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique.Concert Assis – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer 83