Concert Tyrosse – La brocante éco-solidaire Mimbaste, 9 mai 2025 19:00, Mimbaste.

Landes

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-09 19:00:00

fin : 2025-05-09 21:00:00

Date(s) :

2025-05-09

Venez assister au premier concert du groupe Tyrosse au café éco solidaire. Participation libre. Restauration avec the munchies food truck et buvette sur place.

La brocante éco-solidaire 1182 Route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

English : Concert Tyrosse

Come and see the Sourigues concert!

German : Concert Tyrosse

Besuchen Sie das Konzert der Pop-Rock-Band Orphée und entdecken Sie ihre Originalkompositionen. Teilnahme an der Veranstaltung frei. Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Venite a vedere il primo concerto del gruppo Tyrosse al café éco solidaire. Ingresso libero. Catering con il food truck Munchies e rinfreschi in loco.

Espanol : Concert Tyrosse

¡Ven al concierto de Sourigues!

L’événement Concert Tyrosse Mimbaste a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans