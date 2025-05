Concert Tziganisky – Place du Général de Gaulle Saint-Dié-des-Vosges, 14 juin 2025 19:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Vosges

Concert Tziganisky Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Dié Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-14 19:00:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Le Kiwanis, le Lions Club, le Rotary Club, et le Soroptimist avec le soutien de la paroisse et de la ville de Saint-Dié-des-Vosges présentent Tziganisky les plus belles mélodies tziganes et des pays de l’est suivie à partir de 19h d’une soirée avec DJ buvette et restauration.

Venez nombreux soutenir les clubs service mobilisé pour l’accueil des enfants à l’hôpital.Tout public

0 .

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Dié

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 83 41 37 92

English :

The Kiwanis, Lions Club, Rotary Club and Soroptimist clubs, with the support of the parish and town of Saint-Dié-des-Vosges, present Tziganisky, the most beautiful melodies of the Gypsies and Eastern Europe, followed by an evening with a DJ and refreshments from 7pm.

Come and support the service clubs mobilized to help children in hospital.

German :

Kiwanis, Lions Club, Rotary Club und Soroptimist präsentieren mit Unterstützung der Kirchengemeinde und der Stadt Saint-Dié-des-Vosges Tziganisky, die schönsten Melodien der Zigeuner und der östlichen Länder, gefolgt von einer Party mit DJ, Getränken und Essen ab 19 Uhr.

Kommen Sie zahlreich und unterstützen Sie die Service-Clubs, die sich für die Aufnahme von Kindern im Krankenhaus einsetzen.

Italiano :

Il Kiwanis, il Lions Club, il Rotary Club e il Soroptimist, con il sostegno della parrocchia e della città di Saint-Dié-des-Vosges, presentano Tziganisky, le più belle melodie gitane e dell’Europa dell’Est, seguite dalle 19.00 da una serata con DJ e rinfreschi.

Venite a sostenere i club di servizio che lavorano per aiutare i bambini in ospedale.

Espanol :

Los Kiwanis, el Club de Leones, el Rotary Club y Soroptimist, con el apoyo de la parroquia y la ciudad de Saint-Dié-des-Vosges, presentan Tziganisky, las más bellas melodías gitanas y de Europa del Este, seguidas, a partir de las 19.00 horas, de una velada con DJ y refrescos.

Venga y apoye a los clubes de servicio que trabajan para ayudar a los niños hospitalizados.

L’événement Concert Tziganisky Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-05-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES