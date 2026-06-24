Informations pratiques

Ségur

Concert U.M Swing Band

Ségur Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert U.M Swing Band à la salle des fêtes de Ségur. Organisé par les Amis de l’église de St Agnan

10€

10 .

Ségur 12290 Aveyron Occitanie +33 6 37 20 96 56

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English :

U.M. Swing Band Concert at the Ségur community hall. Organized by the Friends of St. Agnan Church

10?

L’événement Concert U.M Swing Band Ségur a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)