AGENDA · Ségur
Concert U.M Swing Band Ségur
samedi 4 juillet 2026 · Ségur
Informations pratiques
Ségur
Concert U.M Swing Band
Ségur Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert U.M Swing Band à la salle des fêtes de Ségur. Organisé par les Amis de l’église de St Agnan
10€
10 .
Ségur 12290 Aveyron Occitanie +33 6 37 20 96 56
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English :
U.M. Swing Band Concert at the Ségur community hall. Organized by the Friends of St. Agnan Church
10?
L’événement Concert U.M Swing Band Ségur a été mis à jour le 2026-06-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)