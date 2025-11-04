Concert – U.S Girls Le Hasard Ludique Paris

Concert – U.S Girls Le Hasard Ludique Paris mardi 4 novembre 2025.

Enregistré à Nashville avec l’aide de son ami guitariste Dillon Watson, Jack Lawrence (The Dead Weather, The Raconteurs) à la basse, Domo Donoho à la batterie, Jo Schornikow et Tina Norwood aux claviers, ainsi que le légendaire harmoniciste Charlie McCoy, l’opus tisse ensemble des éléments de country, de gospel, de garage rock, de disco et de folk, tout en parvenant à conserver une grande cohérence grâce aux talents de parolière de Meg Remy.

U.S. Girls (alias Meg Remy) signe son grand retour avec un nouvel album, Scratch It, prévu pour le 20 juin sur le label 4AD.

Le mardi 04 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-04T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-05T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-04T20:00:00+02:00_2025-11-04T23:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo