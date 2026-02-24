Concert U2 Addiction Monswiller
Concert U2 Addiction Monswiller samedi 28 mars 2026.
Concert U2 Addiction
3 rue de la gare Monswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
.
3 rue de la gare Monswiller 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 02 35 05 lezornhoff@monswiller.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert U2 Addiction Monswiller a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région