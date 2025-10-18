CONCERT U2 LEGEND & 4 STING Lézignan-Corbières

CONCERT U2 LEGEND & 4 STING Lézignan-Corbières samedi 18 octobre 2025.

CONCERT U2 LEGEND & 4 STING

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières Aude

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’ancienne salle de cinéma L’Idéal se transforme en salle de concert ! Venez profiter de soirées colorées !

La salle accueille deux artistes pour la soirée qui reprendront les chansons les plus connues de U2 et Sting.

Réservation obligatoire.

11 Rue Paul Bert Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie

English :

The former L’Idéal cinema is transformed into a concert hall! Come and enjoy a colorful evening!

The venue welcomes two artists for the evening, covering the best-known songs by U2 and Sting.

Reservations required.

German :

Der ehemalige Kinosaal L’Idéal verwandelt sich in einen Konzertsaal! Kommen Sie und genießen Sie bunte Abende!

Der Saal beherbergt zwei Künstler für den Abend, die die bekanntesten Lieder von U2 und Sting covern werden.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

L’ex cinema L’Idéal si trasforma in una sala concerti! Venite a godervi una serata colorata!

Il locale ospiterà due artisti per la serata, che interpreteranno le canzoni più conosciute degli U2 e di Sting.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

El antiguo cine L’Idéal se transforma en sala de conciertos Venga y disfrute de unas veladas llenas de color

Por la noche, el local acogerá a dos artistas que interpretarán las canciones más conocidas de U2 y Sting.

Reserva obligatoria.

