Concert Ubi caritas et amor
Bouxwiller

Samedi 2025-05-24 20:00:00

Venez au concert Ubi caritas et amor de l’ensemble vocal Quintessence de Strasbourg. Direction Antoine Gentner et Olga Fekete pianiste concertiste de Kharkiv Ukraine.

rue de l’Eglise

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 79 32 uepal.bouxwiller@orange.fr

English :

Come to the « Ubi caritas et amor » concert by the Quintessence vocal ensemble from Strasbourg. Conducted by Antoine Gentner and Olga Fekete concert pianist from Kharkiv Ukraine.

German :

Kommen Sie zum Konzert « Ubi caritas et amor » des Vokalensembles Quintessence aus Straßburg. Leitung Antoine Gentner und Olga Fekete Konzertpianistin aus Kharkiv Ukraine.

Italiano :

Partecipate al concerto « Ubi caritas et amor » dell’ensemble vocale Quintessence di Strasburgo. Diretto da Antoine Gentner e Olga Fekete pianista concertista di Kharkiv Ucraina.

Espanol :

Asista al concierto « Ubi caritas et amor » del conjunto vocal Quintessence de Estrasburgo. Dirigido por Antoine Gentner y Olga Fekete, concertista de piano de Kharkiv (Ucrania).

