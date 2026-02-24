Concert Ubuntu Gospel Soultz-Haut-Rhin

Concert Ubuntu Gospel

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 21:00:00

2026-03-27

Ubuntu Gospel en concert une vingtaine de choristes pour une soirée vibrante et chaleureuse. Polyphonies puissantes, énergie communicative et esprit de partage au cœur d’un moment musical intense.

Laissez-vous emporter par la puissance et la ferveur d’Ubuntu Gospel, un concert vibrant placé sous le signe du partage et de l’émotion. Porté par une vingtaine de choristes passionnés, le groupe fait résonner toute la richesse de la polyphonie gospel dans une énergie communicative et chaleureuse. Inspiré par l’esprit d’ Ubuntu , qui célèbre le lien profond entre les êtres humains, le spectacle incarne l’unité, la solidarité et la joie d’être ensemble.

Entre voix puissantes, harmonies envoûtantes et présence scénique rayonnante, Ubuntu Gospel propose un moment intense où la musique transcende les différences et rassemble le public dans un élan commun. Une soirée lumineuse, rythmée et profondément humaine, à vivre pleinement pour partager la joie du chant et l’émotion du live. .

7 Place de l’église Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 48 46 le360@soultz68.fr

Ubuntu Gospel in concert: some twenty choristers for a warm and vibrant evening. Powerful polyphonies, communicative energy and a spirit of sharing at the heart of an intense musical moment.

