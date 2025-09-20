Concert , Uccelli Théâtre de verdure du Jean Baptiste Chaillé-les-Marais
Concert , Uccelli Théâtre de verdure du Jean Baptiste Chaillé-les-Marais samedi 4 juillet 2026.
Concert , Uccelli
Théâtre de verdure du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert de musique classique
Uccelli, ce sont 7 musiciennes amateurs vendéennes réunies par l’amitié et la passion du partage. Elle forment un ensemble rare: cinq violoncelles, un hautbois et une flûte.
La chaleur des cordes graves se mêle aux couleurs claires et chatoyantes des vents pour créer une palette sonore inédite, tour à tour ample, intime ou chatoyante. Du baroque au contemporain, elles vous proposent un voyage musical autour de la musique française…
En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans le théâtre Jean-Baptiste. .
Théâtre de verdure du Jean Baptiste 44, rue du 11 novembre Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Classical music concert
L’événement Concert , Uccelli Chaillé-les-Marais a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud