Concert UKANDANZ + SixPenny Millionnaire Cité de la Musique Romans-sur-Isère

vendredi 20 novembre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert UKANDANZ + SixPenny Millionnaire

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Une soirée de transes afro-psychédéliques entre rock incandescent, rythmes traditionnels et grooves irrésistibles.

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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert UKANDANZ + SixPenny Millionnaire

An evening of Afro-psychedelic trances blending incandescent rock, traditional rhythms, and irresistible grooves.

L’événement Concert UKANDANZ + SixPenny Millionnaire Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme