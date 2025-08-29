Concert Ulysse MARS à la Maison des Faiseurs Montreuil-sur-Mer

Concert Ulysse MARS à la Maison des Faiseurs Montreuil-sur-Mer vendredi 29 août 2025.

Concert Ulysse MARS à la Maison des Faiseurs

5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Concert Ulysse MARS

Vendredi 29 août à 20h30

Lieu 5 rue de la Gare Montreuil

Artiste émergent à la croisée de la chanson traditionnelle et de l’expérimentation musicale, il touche par la seule présence de sa voix, sa guitare, son humour et sa douceur.

Finaliste du concours Jacques Brel, il évoque Brel, Brassens ou encore Brigitte Fontaine, tout en gardant un ton très personnel.

– Entrée gratuite

– Parking gratuit devant le local

– Bar et petite restauration sur place

– Consommation d’alcool réservée aux adhérents et interdite aux mineurs

NB Fermeture du 11 au 27 inclus

Téléchagement du programme août à droite de l’écran

Crédit La Maison des Faiseurs .

5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 34 44 70 lamaisondesfaiseurs@gmail.com

