Concert Umanaya Organic Ecstatic Dance Salle des fêtes Le Bois Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits

Concert Umanaya Organic Ecstatic Dance

Salle des fêtes Le Bois Bouquet Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29 22:00:00

Date(s) :

2026-03-29

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Salle des fêtes Le Bois Bouquet Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire

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English :

L’événement Concert Umanaya Organic Ecstatic Dance Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral