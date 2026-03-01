Concert Umanaya Organic Ecstatic Dance Salle des fêtes Le Bois Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits
Concert Umanaya Organic Ecstatic Dance Salle des fêtes Le Bois Bouquet Moutiers-les-Mauxfaits dimanche 29 mars 2026.
Concert Umanaya Organic Ecstatic Dance
Salle des fêtes Le Bois Bouquet Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:30:00
fin : 2026-03-29 22:00:00
Date(s) :
2026-03-29
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Salle des fêtes Le Bois Bouquet Avenue Georges Clemenceau Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire
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English :
L’événement Concert Umanaya Organic Ecstatic Dance Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral