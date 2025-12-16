Concert Un air de Barbara Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche

Concert Un air de Barbara

Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’association Bellou-sur-Huisne Patrimoine invite Mireille SENAUX et Patrick DURAND au clavier qui interpréteront Un air de Barbara .

Pratique 10€, gratuit pour les enfants (les recettes iront au profit de la réfection de la toiture de l’église de Bellou-sur-Huisne). .

Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Un air de Barbara

L’événement Concert Un air de Barbara Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-12-16 par OT CdC Coeur du Perche