Concert Un air de Barbara Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche

Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-03-29 16:00:00
2026-03-29
L’association Bellou-sur-Huisne Patrimoine invite Mireille SENAUX et Patrick DURAND au clavier qui interpréteront Un air de Barbara .
Pratique 10€, gratuit pour les enfants (les recettes iront au profit de la réfection de la toiture de l’église de Bellou-sur-Huisne). .
Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94
