Concert Un Air, deux Mômes Place d’Espagne Saint-Sever-de-Rustan

Place d’Espagne Abbaye Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-09-21 17:00:00

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le 10 octobre 1963, décédait l’intemporelle Edith Piaf.

Une belle occasion pour interpréter quelques airs de La Môme , emprunts d’une grande bouffée de vie et d’amour.

Deux instruments à vent qui se rencontrent en une résonance intime, Émilie Manescau est chanteuse, souffleuse de mots, Corentin Restif est accordéoniste souffleur de notes. Ensemble dans un même soupir, ils se promènent sur le fil de la vie de La Môme en revisitant les chansons qui ont jalonné les différentes étapes de son histoire… et quelle histoire !

Autour du riche répertoire et des inspirations qui ont façonné la voix d’Édith Piaf, les deux musiciens dialoguent entre rythmes et mélodies en mêlant leurs particularités musicales et leurs diverses influences. Le duo raconte la vie de Piaf, de son premier à son dernier souffle, dans un tour de chant habillé de sonorités actuelles et singulières.

Composition

Émilie Manescau Chant

Corentin Restif Accordéon

Evènement organisé par le Pôle Culture Adour-Madiran, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Place d’Espagne Abbaye Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

English :

On October 10, 1963, the timeless Edith Piaf passed away.

A perfect opportunity to interpret a few tunes from « La Môme », full of life and love.

Émilie Manescau is a singer who blows words, Corentin Restif an accordionist who blows notes. Together, with the same sigh, they take a stroll through the life of « La Môme », revisiting the songs that have marked the different stages of her story? and what a story it is!

Drawing on the rich repertoire and inspirations that shaped Édith Piaf?s voice, the two musicians engage in a dialogue between rhythms and melodies, blending their own musical particularities and diverse influences. The duo recount Piaf’s life, from her first to her last breath, in a tour de chant dressed up in today’s singular sounds.

Composition:

Émilie Manescau: Vocals

Corentin Restif: Accordion

Event organized by the Pôle Culture Adour-Madiran, as part of the European Heritage Days.

German :

Am 10. Oktober 1963 starb die zeitlose Edith Piaf.

Ein schöner Anlass, um einige Melodien von « La Môme » zu interpretieren, die von einem großen Hauch von Leben und Liebe geprägt sind.

Zwei Blasinstrumente, die sich in einer intimen Resonanz begegnen: Émilie Manescau ist Sängerin und Wortbläserin, Corentin Restif ist Akkordeonist und Notenbläser. Gemeinsam in einem Seufzer wandeln sie auf dem Lebensfaden von « La Môme », indem sie die Lieder neu interpretieren, die die verschiedenen Etappen ihrer Geschichte markiert haben… und was für eine Geschichte!

Rund um das reiche Repertoire und die Inspirationen, die Edith Piafs Stimme geprägt haben, treten die beiden Musiker in einen Dialog zwischen Rhythmen und Melodien, indem sie ihre musikalischen Eigenheiten und Einflüsse miteinander vermischen. Das Duo erzählt das Leben der Piaf von ihrem ersten bis zu ihrem letzten Atemzug in einer Gesangstour, die in aktuelle und einzigartige Klänge gekleidet ist.

Zusammensetzung:

Émilie Manescau: Gesang

Corentin Restif: Akkordeon

Die Veranstaltung wird vom Pôle Culture Adour-Madiran im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert.

Italiano :

L’intramontabile Edith Piaf è morta il 10 ottobre 1963.

È stata l’occasione perfetta per eseguire alcune canzoni de « La Môme », piene di vita e di amore.

Émilie Manescau è una cantante che soffia parole, Corentin Restif è un fisarmonicista che soffia note. Insieme, con un unico sospiro, ripercorrono la vita di « La Môme », rivisitando le canzoni che hanno segnato le diverse tappe della sua storia… e che storia!

Attingendo al ricco repertorio e alle ispirazioni che hanno plasmato la voce di Édith Piaf, i due musicisti si impegnano in un dialogo di ritmi e melodie, fondendo i loro stili musicali distintivi e le loro diverse influenze. Il duo racconta la storia della vita di Piaf, dal suo primo all’ultimo respiro, in un tour de chant vestito di suoni contemporanei e unici.

Composizione:

Émilie Manescau: voce

Corentin Restif: fisarmonica

Evento organizzato dal Pôle Culture Adour-Madiran, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

La eterna Edith Piaf falleció el 10 de octubre de 1963.

Era la ocasión perfecta para interpretar algunas canciones de « La Môme », llenas de vida y amor.

Émilie Manescau es una cantante que sopla palabras, Corentin Restif es un acordeonista que sopla notas. Juntos, con un solo suspiro, recorren la vida de « La Môme », revisitando las canciones que han marcado las diferentes etapas de su historia… ¡y qué historia!

Basándose en el rico repertorio y las inspiraciones que dieron forma a la voz de Édith Piaf, los dos músicos entablan un diálogo de ritmos y melodías, mezclando sus estilos musicales distintivos y sus diversas influencias. El dúo cuenta la historia de la vida de Piaf, desde su primer hasta su último suspiro, en un recorrido cantado revestido de sonidos contemporáneos y únicos.

Composición:

Émilie Manescau: Voz

Corentin Restif: Acordeón

Evento organizado por el Pôle Culture Adour-Madiran, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

