Concert « Un automne baroque » Dimanche 21 septembre, 18h00 Église Saint-Pierre Tarn

Entrée libre. Participation au chapeau.

Un automne baroque à Monestiés ✨

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’ensemble Arcadia vous invite à un concert exceptionnel de musique baroque.

Un voyage raffiné à travers les chefs-d’œuvre des XVIIe et XVIIIe siècles : Blavet, Corelli, Le Roux, Lambert et la cantate « La bergère Philis » de Stuck.

Les artistes :

Christian Faussot – clavecin

Karine Watelet – violon baroque

Sandrine Domon – traverso

Karine Tosoni – flûte douce

Estelle Besingrand – violoncelle baroque

Muriel Begueria – chant & clavecin

Dans le cadre magique de l’église Saint-Pierre, laissez-vous emporter par la richesse et la beauté du répertoire baroque.

Un moment unique de patrimoine vivant, à partager en musique !

Église Saint-Pierre Monestiés Monestiés 81640 Tarn Occitanie L’église du XVIe siècle a été reconstruite sur l’église romane antérieure qui eut à souffrir des combats durant la croisade des Albigeois. La nouvelle église, construite perpendiculairement, comprend un chevet à cinq pans et une nef à trois travées barlongues, flanquées symétriquement de chapelles construites entre les contreforts, à la manière languedocienne. De hautes fenêtres à meneau et remplage flamboyant éclairent le choeur. Le portail en arc brisé à bandeau sculpté est supporté par deux consoles ornées symboliquement d’un ange et d’un démon. Au tympan a été placé le buste d’une sainte femme provenant sans doute du château de Combéfa. Le clocher octogonal a un aspect fortifié, flanqué d’une tourelle ronde à meurtrières et s’appuyant sur une base à large glacis défensif.

