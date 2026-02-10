Concert un bal clandestin Restaurant À Table Vibraye

Concert un bal clandestin

Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

le restaurant À Table se transforme le temps d’une soirée en véritable bal clandestin, pour une immersion musicale chaleureuse et authentique autour du jazz manouche.

Au programme un concert live en entrée libre et gratuite, porté par trois musiciens passionnés

– L. Zeller au violon

– Y. Cholet à la guitare

– N. Aboudarham à l’accordéon

Une ambiance inspirée de l’univers de Django Reinhardt, entre swing, improvisations et énergie festive, idéale pour se retrouver, boire un verre, dîner… et se laisser porter par la musique.

Côté restauration, le restaurant reste ouvert tout au long de la soirée avec un bar pour l’apéritif, des planches à partager et le menu du restaurant disponible sur place.

Que vous veniez pour l’apéro, le dîner ou simplement profiter du concert, cette soirée se veut libre, conviviale et accessible à tous.

– Entrée libre, concert live, réservation conseillée pour dîner. .

Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 9 55 44 22 42 contact@atablevibraye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

the À Table restaurant transforms itself for an evening into a veritable underground ball, for a warm and authentic musical immersion in gypsy jazz.

L’événement Concert un bal clandestin Vibraye a été mis à jour le 2026-02-10 par Pays Perche Sarthois