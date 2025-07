Concert « Un brin de folie » Rue du Littoral Gouville-sur-Mer

Concert « Un brin de folie » Rue du Littoral Gouville-sur-Mer vendredi 25 juillet 2025.

Concert « Un brin de folie »

Rue du Littoral Linverville Gouville-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25 19:00:00

2025-07-25

L’Association pour la sauvegarde et l’entretien des églises de Linverville, Montcarville et Boisroger organise un concert de harpe à pédales intitulé « Un brin de folie » le vendredi 25 juillet à 18h à l’église Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-Mer).

La harpiste Adélaïde Legras proposera un programme entraînant qui a pour but de montrer son instrument dans sa diversité, tant dans un répertoire « classique » que dans des styles plus inattendus.

Rue du Littoral Linverville Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie

English : Concert « Un brin de folie »

The Association pour la sauvegarde et l’entretien des églises de Linverville, Montcarville et Boisroger is organizing a pedal harp concert entitled « Un brin de folie » on Friday, July 25 at 6pm in the church of Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-Mer).

Harpist Adélaïde Legras will offer a lively program designed to showcase the diversity of her instrument, both in a « classical » repertoire and in more unexpected styles.

German :

Die Association pour la sauvegarde et l’entretien des églises de Linverville, Montcarville et Boisroger organisiert am Freitag, den 25. Juli um 18 Uhr in der Kirche Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-Mer) ein Pedalharfenkonzert mit dem Titel « Un brin de folie » (Ein Hauch von Wahnsinn).

Die Harfenistin Adélaïde Legras wird ein mitreißendes Programm darbieten, das ihr Instrument in seiner Vielfalt zeigen soll, sowohl in einem « klassischen » Repertoire als auch in unerwarteteren Stilen.

Italiano :

L’Association pour la sauvegarde et l’entretien des églises de Linverville, Montcarville et Boisroger organizza un concerto di arpa a pedali intitolato « Un brin de folie » venerdì 25 luglio alle 18.00 nella chiesa di Saint-Ouen a Linverville (Gouville-sur-Mer).

L’arpista Adélaïde Legras proporrà un programma entusiasmante per mostrare la diversità del suo strumento, sia in un repertorio « classico » che in stili più inaspettati.

Espanol :

La Association pour la sauvegarde et l’entretien des églises de Linverville, Montcarville et Boisroger organiza un concierto de arpa de pedales titulado « Un brin de folie » el viernes 25 de julio a las 18:00 en la iglesia de Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-Mer).

La arpista Adélaïde Legras ofrecerá un programa enérgico destinado a mostrar la diversidad de su instrumento, tanto en un repertorio « clásico » como en estilos más inesperados.

