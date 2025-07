Concert Un brin de folie Église Saint-Pierre Saint-Pierre-Langers

Concert Un brin de folie Église Saint-Pierre Saint-Pierre-Langers vendredi 1 août 2025.

Concert Un brin de folie

Église Saint-Pierre Route de la Haye Saint-Pierre-Langers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01 20:00:00

Date(s) :

2025-08-01

La harpiste Adélaïde Legras propose un récital avec des pièces entraînantes et/ou un peu inhabituelles pour harpe à pédales. Le répertoire s’étend de l’époque baroque à nos jours, avec des pièces d’Anthoine Francisque, Louis Spohr, Félix Godefroid ou encore Deborah Henson-Conant. Il permet de découvrir l’instrument sous toutes ses facettes, tant musicales que techniques, et au-delà des clichés.

Le programme est donné également le vendredi 25 juillet à 18h à l’église Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-mer).

Participation libre.

Église Saint-Pierre Route de la Haye Saint-Pierre-Langers 50530 Manche Normandie +33 6 72 77 05 35

English : Concert Un brin de folie

Harpist Adélaïde Legras offers a recital of lively and/or unusual pieces for pedal harp. The repertoire ranges from the Baroque era to the present day, with pieces by Anthoine Francisque, Louis Spohr, Félix Godefroid and Deborah Henson-Conant. The program allows you to discover the instrument in all its facets, both musical and technical, and beyond the clichés.

The program also takes place on Friday, July 25 at 6pm at the Eglise Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-mer).

Free admission.

German :

Die Harfenistin Adélaïde Legras bietet ein Recital mit mitreißenden und/oder etwas ungewöhnlichen Stücken für Pedalharfe. Das Repertoire reicht von der Barockzeit bis heute und umfasst Stücke von Anthoine Francisque, Louis Spohr, Félix Godefroid oder auch Deborah Henson-Conant. Es bietet die Möglichkeit, das Instrument in all seinen Facetten zu entdecken, sowohl musikalisch als auch technisch und jenseits der Klischees.

Das Programm wird auch am Freitag, den 25. Juli um 18 Uhr in der Kirche Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-mer) gegeben.

Teilnahme frei.

Italiano :

L’arpista Adélaïde Legras propone un recital di brani vivaci e/o leggermente insoliti per arpa a pedali. Il repertorio spazia dall’epoca barocca ai giorni nostri, con brani di Anthoine Francisque, Louis Spohr, Félix Godefroid e Deborah Henson-Conant. È un’occasione per scoprire lo strumento in tutte le sue sfaccettature, sia musicali che tecniche, andando oltre i luoghi comuni.

Il programma si svolge anche venerdì 25 luglio alle 18.00 nella chiesa di Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-mer).

Ingresso libero.

Espanol :

La arpista Adélaïde Legras ofrece un recital de piezas para arpa de pedales llenas de vida y/o ligeramente insólitas. El repertorio abarca desde la época barroca hasta nuestros días, con piezas de Anthoine Francisque, Louis Spohr, Félix Godefroid y Deborah Henson-Conant. Ofrece la oportunidad de descubrir el instrumento en todas sus facetas, tanto musicales como técnicas, y va más allá de los tópicos.

El programa también tiene lugar el viernes 25 de julio a las 18:00 en la iglesia de Saint-Ouen de Linverville (Gouville-sur-mer).

Entrada gratuita.

L’événement Concert Un brin de folie Saint-Pierre-Langers a été mis à jour le 2025-07-20 par OT Granville Terre et Mer