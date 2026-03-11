Concert UN JACQUES DANS LE COEUR à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Concert UN JACQUES DANS LE COEUR à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Et si Jacques Brel revenait sur scène, le temps d’un concert ?

Un Jacques dans le cœur est une traversée musicale et visuelle où les mots de Brel résonnent à nouveau, portés par la voix et les cordes de Raphaël Moraine.

Entre chansons réinventées, énergie électro-acoustique et images d’archives rares, le spectacle fait dialoguer l’artiste disparu avec ceux qui l’écoutent encore aujourd’hui. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

