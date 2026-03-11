Concert UN JACQUES DANS LE COEUR à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Concert UN JACQUES DANS LE COEUR à L’Improviste Brive-la-Gaillarde dimanche 26 avril 2026.
Concert UN JACQUES DANS LE COEUR à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Et si Jacques Brel revenait sur scène, le temps d’un concert ?
Un Jacques dans le cœur est une traversée musicale et visuelle où les mots de Brel résonnent à nouveau, portés par la voix et les cordes de Raphaël Moraine.
Entre chansons réinventées, énergie électro-acoustique et images d’archives rares, le spectacle fait dialoguer l’artiste disparu avec ceux qui l’écoutent encore aujourd’hui. .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert UN JACQUES DANS LE COEUR à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme