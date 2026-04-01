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Concert Un nouveau monde dévoilé Médiathèque Le Mix Mourenx

Concert Un nouveau monde dévoilé Médiathèque Le Mix Mourenx

Concert Un nouveau monde dévoilé Médiathèque Le Mix Mourenx vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Le Mix

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-10T15:00:00

Fin : 2026-04-10T

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mourenx

Concert Un nouveau monde dévoilé

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 15:00:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Le Trio Orionis propose un voyage dans les étoiles accompagné de Anne Sorbadère à la flûte traversière, piccolo et flûte basse, Nils Frechilla à la guitare et le compositeur Steven Hébrant avec sa clarinette et contrebasse.   .

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 

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English : Concert Un nouveau monde dévoilé

L’événement Concert Un nouveau monde dévoilé Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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