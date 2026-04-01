Concert Un nouveau monde dévoilé Médiathèque Le Mix Mourenx

Mourenx

Concert Un nouveau monde dévoilé

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le Trio Orionis propose un voyage dans les étoiles accompagné de Anne Sorbadère à la flûte traversière, piccolo et flûte basse, Nils Frechilla à la guitare et le compositeur Steven Hébrant avec sa clarinette et contrebasse. .

Médiathèque Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

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English : Concert Un nouveau monde dévoilé

L’événement Concert Un nouveau monde dévoilé Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn