Concert Un peu à l’Ouest Schweighouse-Thann

Début : Vendredi 2025-09-05 17:00:00

fin : 2025-09-05 20:00:00

2025-09-05

Le groupe Un peu à l’ouest vous emmène dans un voyage musical aux influences nord-américaines. Ne manquez pas aussi le marché du terroir, les animations pour enfants et adultes, et l’ambiance chaleureuse !

Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est

English :

The group Un peu à l?ouest will take you on a musical journey with North American influences. Don?t miss the local market, entertainment for children and adults, and the warm atmosphere!

German :

Die Gruppe Un peu à l’ouest nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise mit nordamerikanischen Einflüssen. Verpassen Sie auch nicht den regionalen Markt, die Animationen für Kinder und Erwachsene und die herzliche Atmosphäre!

Italiano :

Il gruppo Un peu à l’ouest vi accompagnerà in un viaggio musicale con influenze nordamericane. Non perdetevi il mercato locale, l’intrattenimento per bambini e adulti e la calda atmosfera!

Espanol :

El grupo Un peu à l’ouest le llevará en un viaje musical con influencias norteamericanas. No se pierda el mercado local, las animaciones para niños y adultos, ¡y el ambiente acogedor!

