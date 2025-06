Concert Un peu de Bois et d’Argent Eglise fortifiée de Dugny Dugny-sur-Meuse 5 juillet 2025 20:30

Meuse

Concert Un peu de Bois et d’Argent Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier Dugny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Un peu de Bois et d’Argent, un duo original composé de Raoul Binot aux guitares et compositions et Nicolas Pourkat aux flûtes (de la piccolo à la basse en passant par les flûtes traditionnelles irlandaises ou en bambou). Deux musiciens inspirés qui proposent une musique originale. Cette originalité tient moins à la rencontre de leurs instruments qu’à leur jeu, dialogue accompli, à la fois libre et inventif.

Un duo né d’une longue complicité humaine et musicale, au répertoire fait de compositions originales et de thèmes revisités…un voyage !

Tarifs 10 € / Tarif réduit 5 € / Gratuit pour les 12 ans

Renseignements et réservations ARCATURE Tél. 03 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.frTout public

5 .

Eglise fortifiée de Dugny 74 Rue Raymond Parmentier

Dugny-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est +33 3 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

English :

Un peu de Bois et d?Argent, an original duo featuring Raoul Binot on guitars and compositions, and Nicolas Pourkat on flutes (from piccolo to bass, including traditional Irish and bamboo flutes). Two inspired musicians offering original music. Their originality lies less in their instruments than in their playing, an accomplished dialogue that is both free and inventive.

A duo born of a long human and musical complicity, with a repertoire made up of original compositions and revisited themes?a journey!

Price: 10 ? / Reduced price 5 ? / Free for children under 12

Information and reservations ARCATURE Tel. 03 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

German :

Un peu de Bois et d’Argent, ein originelles Duo bestehend aus Raoul Binot an den Gitarren und Kompositionen und Nicolas Pourkat an den Flöten (von der Piccoloflöte über traditionelle irische oder Bambusflöten bis hin zur Bassflöte). Zwei inspirierte Musiker, die eine originelle Musik präsentieren. Diese Originalität beruht weniger auf dem Zusammentreffen ihrer Instrumente als auf ihrem Spiel, einem vollendeten Dialog, der zugleich frei und erfinderisch ist.

Ein Duo, das aus einer langen menschlichen und musikalischen Komplizenschaft hervorgegangen ist und dessen Repertoire aus Originalkompositionen und überarbeiteten Themen besteht… eine Reise!

Tarife: 10 ? / Ermäßigter Tarif 5 ? / Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Auskünfte und Reservierungen ARCATURE Tel. 03 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

Italiano :

Un peu de Bois et d’Argent, un duo originale formato da Raoul Binot alle chitarre e composizioni e Nicolas Pourkat ai flauti (dall’ottavino al basso e ai flauti tradizionali irlandesi o di bambù). Due musicisti ispirati che propongono musica originale. La loro originalità non risiede tanto nei loro strumenti quanto nel loro modo di suonare, un dialogo compiuto che è allo stesso tempo libero e inventivo.

Un duo nato da una lunga complicità umana e musicale, con un repertorio fatto di composizioni originali e temi rivisitati: un viaggio!

Biglietti: 10 € / ridotto 5 € / gratuito per i bambini sotto i 12 anni

Informazioni e prenotazioni ARCATURE Tel. 03 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

Espanol :

Un peu de Bois et d’Argent, dúo original formado por Raoul Binot a las guitarras y composiciones y Nicolas Pourkat a las flautas (desde el flautín al bajo, pasando por las flautas tradicionales irlandesas o de bambú). Dos músicos inspirados que ofrecen música original. Su originalidad no reside tanto en sus instrumentos como en su forma de tocar, un diálogo logrado, libre e inventivo a la vez.

Un dúo nacido de una larga complicidad humana y musical, con un repertorio formado por composiciones originales y temas revisitados… ¡un viaje!

Entradas: 10 euros / Con descuento 5 euros / Gratis para menores de 12 años

Información y reservas ARCATURE Tel. 03 72 85 01 54 ecole-musique@ccvmvs.fr

L’événement Concert Un peu de Bois et d’Argent Dugny-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-06-21 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE