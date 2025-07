Concert Un piano au champ de Mars Le Lieu Utile Angoulême

Concert Un piano au champ de Mars

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Rendez-vous le 11 juillet à 21h pour frissonner sur les notes de Sonia Raynaud.

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

Join us on July 11 at 9pm for the thrill of Sonia Raynaud.

German :

Treffen Sie sich am 11. Juli um 21 Uhr, um zu den Noten von Sonia Raynaud zu erschauern.

Italiano :

Unitevi a noi l’11 luglio alle 21.00 per un’emozionante performance di Sonia Raynaud.

Espanol :

Acompáñenos el 11 de julio a las 21.00 horas en una emocionante actuación de Sonia Raynaud.

