Concert Un Requiem Allemand Le Volcan Le Havre

Concert Un Requiem Allemand

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Johannes Brahms Opéra Orchestre Normandie Rouen

Œuvre sacrée en sept mouvements qui emprunte à l’Ancien et au Nouveau Testament, le Requiem allemand de Johannes Brahms composé pour solistes, choeur et orchestre, évoque la mort et le salut des âmes, la promesse de repos et l’espoir d’une vie éternelle, dans une langue populaire et accessible. Il est ici interprété, outre par l’Orchestre de l’Opéra Normandie Rouen, par une référence en matière de musique vocale, le choeur accentus et deux solistes émérites, la soprano Michèle Bréant et le baryton Matthieu Walendzik, sous la direction musicale du prodige lituanien Martynas Stakionis, l’un des chefs les plus prometteurs de sa génération. Du beau monde pour une belle oeuvre de deuil que Brahms composa peu après la mort de sa propre mère et qui porte dans ses interstices secrets la trace douloureuse de cette perte.

Durée 1h20

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

