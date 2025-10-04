Concert Un Sognu Orbey
Concert Un Sognu Orbey samedi 4 octobre 2025.
Concert Un Sognu
Basses Huttes Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-10-04 17:00:00
fin : 2025-10-04 18:30:00
2025-10-04
Le groupe polyphonique Un Sognu interprète magnifiquement les chants traditionnels corses de son répertoire.
L’église Sainte Catherine des Basses-Huttes est l’écrin d’un concert polyphonique corse par le groupe Un Sognu avec son repertoire de chants traditionnels.
Un moment hors du temps à vivre.
Ce concert est au profit de la restauration de l’orgue de l’église. 0 .
Basses Huttes Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 19 74 32 BHPV@orange.fr
English :
The polyphonic group Un Sognu beautifully interprets traditional Corsican songs from its repertoire.
German :
Die polyphone Gruppe Un Sognu interpretiert die traditionellen korsischen Lieder aus ihrem Repertoire wunderschön.
Italiano :
Il gruppo polifonico Un Sognu offre una magnifica interpretazione delle canzoni tradizionali corse del suo repertorio.
Espanol :
El grupo polifónico Un Sognu interpreta magníficamente las canciones tradicionales corsas de su repertorio.
