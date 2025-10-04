Concert Un Sognu Orbey

Concert Un Sognu Orbey samedi 4 octobre 2025.

Concert Un Sognu

Basses Huttes Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 17:00:00

fin : 2025-10-04 18:30:00

2025-10-04

Le groupe polyphonique Un Sognu interprète magnifiquement les chants traditionnels corses de son répertoire.

L’église Sainte Catherine des Basses-Huttes est l’écrin d’un concert polyphonique corse par le groupe Un Sognu avec son repertoire de chants traditionnels.

Un moment hors du temps à vivre.

Ce concert est au profit de la restauration de l’orgue de l’église. 0 .

Basses Huttes Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 19 74 32 BHPV@orange.fr

English :

The polyphonic group Un Sognu beautifully interprets traditional Corsican songs from its repertoire.

German :

Die polyphone Gruppe Un Sognu interpretiert die traditionellen korsischen Lieder aus ihrem Repertoire wunderschön.

Italiano :

Il gruppo polifonico Un Sognu offre una magnifica interpretazione delle canzoni tradizionali corse del suo repertorio.

Espanol :

El grupo polifónico Un Sognu interpreta magníficamente las canciones tradicionales corsas de su repertorio.

