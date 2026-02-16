Concert Un voyage dans la lune Espace de la Brenne Sombernon
Concert Un voyage dans la lune Espace de la Brenne Sombernon samedi 14 mars 2026.
Concert Un voyage dans la lune
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 23:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Un voyage dans la lune de Jacques Offenbach par Contraste, Ensemble vocal de Franche-Comté
Samedi 14 mars 2026 à 20h salle cinéma
“Un voyage dans la lune” d’après Jacques Offenbach
Spectacle familial entre concert, théâtre et comédie musicale, plein d’humour et de légèreté.
Durant 1h30 menée bon train, vous rencontrerez des rois, une reine, un prince et une princesse, des Terriens et des Sélénites, des artilleurs, un canon et… beaucoup, beaucoup de pommes…
Venez ! Venez ! Venez !…
Chanteurs de Contraste,
Ensemble Vocal de Franche-Comté
Brigitte Rose, direction
Agnès Henry, narration
Hervé Dupuis, piano
Et vous… .
Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté prod@vocalcontraste.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Un voyage dans la lune
L’événement Concert Un voyage dans la lune Sombernon a été mis à jour le 2026-02-16 par La Côte-d’Or J’adore