Concert Un voyage dans la lune Espace de la Brenne Sombernon

Concert Un voyage dans la lune

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Un voyage dans la lune de Jacques Offenbach par Contraste, Ensemble vocal de Franche-Comté

Samedi 14 mars 2026 à 20h salle cinéma

“Un voyage dans la lune” d’après Jacques Offenbach

Spectacle familial entre concert, théâtre et comédie musicale, plein d’humour et de légèreté.

Durant 1h30 menée bon train, vous rencontrerez des rois, une reine, un prince et une princesse, des Terriens et des Sélénites, des artilleurs, un canon et… beaucoup, beaucoup de pommes…

Venez ! Venez ! Venez !…

Chanteurs de Contraste,

Ensemble Vocal de Franche-Comté

Brigitte Rose, direction

Agnès Henry, narration

Hervé Dupuis, piano

Et vous… .

Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté prod@vocalcontraste.fr

