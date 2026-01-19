Concert Une balançoire sur la lune de M. Ribouldingue Théâtre de l’Archipel Granville

Concert Une balançoire sur la lune de M. Ribouldingue

Tout public à partir de 4 ans dans le cadre du 152ème Carnaval de Granville.

Depuis 2015, Monsieur Ribouldingue promène son chapeau magique sur les scènes françaises.

Accompagné de ses potozico’s, ce troubadour transpose en chansons ce qui se passe dans la tête des bambins…

Confortablement installé sur son nuage, il nous invite sur une balançoire posée sur la lune, nous décrit ses angoisses d’écolier, ou nous confie ses premiers émois amoureux…

Musicalement, les arrangements nous offrent un subtil mélange de pop, de rock et de ballade folk. Une mise en scène drôle et malicieuse pour ce nouveau spectacle hautement interactif qui ravira petits et grands.

La mise en scène, ludique et malicieuse, nous immerge immédiatement dans l’univers nocturne et onirique propre à la fantaisie de M. Ribouldingue.

De quoi débuter un carnaval tout en douceur et en poésie… .

