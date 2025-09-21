Concert « Une brève histoire de la musique » Église Saint-Pierre Orthez

Libre participation. Informations au 05 59 69 99 05. Sans réservation.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La chorale de Tarazona vous invite à un voyage musical et historique, avec un concert à caractère résolument didactique, retraçant de manière simple l’évolution de la musique, depuis ses origines jusqu’à nos jours.

Dirigée par Javier Royo Albericio (Prix de la Ville de Tarazona en 2012), la Coral Turiasonense s’est produite notamment en la basilique Saint-Pierre, au sanctuaire de Fátima (Portugal), ou encore devant les souverains espagnols lors de la réinauguration de la cathédrale de Tarazona.

Proposé par le Comité de jumelage Orthez-Tarazona, en partenariat avec la Ville d’Orthez, la Chorale Arioso et l’association des Amis de l’Eglise Saint-Pierre, et avec l’aide de la Diputación de Zaragoza.

Église Saint-Pierre Place Saint Pierre, 64300 Orthez, France Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547731473 http://paroisseorthez.over-blog.com Le chœur de l’église paraît avoir été établi pour un monument aux proportions assez petites. Ce chœur se termine par un chevet semi-hexagonal. Les bas-côtés sont terminés, au nord et au sud, par des chapelles qui pourraient avoir constitué les bras du transept dans le plan primitif. Les profils des nervures, les chapiteaux, les bases des colonnes, les clefs de voûtes, les réseaux des fenêtres sont caractéristiques du début du XIVe siècle et de la fin du XIIIe, semblant indiquer que l’édifice fut exécuté en plusieurs campagnes. Après la construction du chœur, les arcs du côté de l’entrée de ce dernier restèrent en attente et la nef fut reprise avec de plus grandes proportions. La façade nord ne comporte que deux lucarnes étroites et hautes, avec des traces d’anciennes portes, d’amorces d’arcs qui laissent supposer qu’il existait autrefois des constructions adossées. Le clocher, disparu au début du XIXe siècle, se trouvait sur cette façade et contre les remparts également démolis. Une cinquième travée a été ajoutée à la nef à l’époque contemporaine, formant l’entrée et dotée d’une importante tribune pour l’orgue. La nef présente une conception languedocienne, contrairement au chœur inspiré de l’architecture du nord. Sur le flanc sud, placée sous le porche et le clocher moderne, se trouve la porte ancienne formée d’une série d’arcs brisés soutenus par des chapiteaux fleuris. La grande peinture du tympan, à l’entrée du chœur est signée Bonnet et Vettiner et date de 1912. Parkings à proximité.

© Chorale de Tarazona