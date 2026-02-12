Concert Une histoire de Django Espace René Lazare Targon

Concert Une histoire de Django

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Un spectacle musical et narratif sur la vie trépidante de Django Reinhardt, le maître du jazz manouche. Ce spectacle vous fera traverser la vie colorée et tumultueuse d’un génie musical qui a marqué l’histoire par ses compositions inoubliables et ses aventures rocambolesques. A 19 h 30, retrouvez la classe de jazz du collège de Monségur et à 21 h, Une histoire de Django. Petite restauration et buvette sur place. Réservations en ligne ou par téléphone. .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91

