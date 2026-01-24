Concert Une kyrielle de violoncelles Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Concert Une kyrielle de violoncelles

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Après le succès d’une première rencontre musicale entre conservatoires autour des ensembles de violoncelles, l’expérience se poursuit cette année en partenariat avec le Conservatoire de Pontarlier.

Pour l’occasion, un nouveau programme spécialement arrangé réunira une vingtaine d’élèves musiciens, accompagnés par leurs enseignants. Ensemble, ils formeront un orchestre de violoncelles riche en nuances et en émotions.

Au programme

J. Offenbach, J. Barry, E. Elgar, F. Mendelssohn ainsi que des airs traditionnels klezmer.

Avec la participation des classes de violoncelle de Sébastien Robert (coordinateur), Rachel Cottin-Gleize et Georges Denoix (Pontarlier).

Réservation en ligne sur la billetterie ! .

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Une kyrielle de violoncelles

L’événement Concert Une kyrielle de violoncelles Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD