Concert Une musique sui swingue Sauzelles

Début : Dimanche 2025-09-15 16:00:00

2025-09-15

Concert avec Claire Thirion (violoncelle) et Karine Selo (piano).

Concert offert par la mairie avec Claire Thirion (violoncelle) et Karine Selo (piano). Au programme: Bach, Beethoven et Joseph Pernoo qui echangera avec le public en fin d’animation. .

Sauzelles 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 02 97 secretariat@sauzelles-mairie.fr

English :

Concert by the cello-piano duo with Karine Sélo and Claire Thirion on the theme « from popular to learned music ».

German :

Konzert des Cello-Klavier-Duos mit Karine Sélo und Claire Thirion zum Thema « de la musique populaire à la musique savante » (Von der Volksmusik zur gelehrten Musik).

Italiano :

Concerto del duo violoncello-pianoforte con Karine Sélo e Claire Thirion sul tema « dalla musica popolare alla musica d’arte ».

Espanol :

Concierto del dúo violonchelo-piano con Karine Sélo y Claire Thirion sobre el tema « de la música popular a la música artística ».

