Concert : Une petite musique de nuit #1 – Festival Amadeus ! place du Temple Châteaudouble

Informations pratiques

Châteaudouble

Concert : Une petite musique de nuit #1 – Festival Amadeus !

place du Temple Temple Châteaudouble Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 18:00:00

fin : 2026-11-07 18:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Le titre de ce concert évoque une des pages les plus célèbres de Mozart. Vous l’entendez ici transcrite et jouée au piano par JB Mathulin qui vous fera ensuite découvrir différentes facettes de la nuit imaginée par d’autres compositeurs…

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place du Temple Temple Châteaudouble 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 68 69 34 dromanscadences261@gmail.com

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English :

The title of this concert evokes one of Mozart’s most famous works. Here you can hear it transcribed and performed on the piano by JB Mathulin, who will then introduce you to different facets of the night as imagined by other composers…

L’événement Concert : Une petite musique de nuit #1 – Festival Amadeus ! Châteaudouble a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme