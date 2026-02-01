Concert Une soirée au café de M. Zimmermann Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Concert Une soirée au café de M. Zimmermann

Mardi 10 février 2026 à partir de 20h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Installez-vous dans un fauteuil rouge du Théâtre du Jeu de Paume et retrouvez-vous sur une des banquettes du Café Zimmermann, à deux pas de la place du marché de Leipzig… Un voyage de tous les sens !

La bruissante ville saxonne a découvert les vertus d’une boisson exotique et controversée, le café, en 1694. Vingt ans plus tard, Gottfried Zimmermann décide d’ouvrir son établissement qui devient le rendez-vous des amateurs de musique. Le Collegium Musicum s’y produit en effet chaque semaine, dirigé par son fondateur, Georg Philipp Telemann, puis à partir de 1729 par un certain Jean-Sébastien Bach. Les musiciens de Café Zimmermann, en résidence à Aix-en-Provence depuis 2011, font revivre les grandes heures de ce lieu exceptionnel, avec un choix d’oeuvres profanes de Telemann et Bach, dont ils magnifient le génie inventif, par l’élégance, la délicatesse et la finesse d’esprit de leurs interprétations (Resmusica). .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Settle into a red armchair at the Théâtre du Jeu de Paume and find yourself on one of the benches at Café Zimmermann, a stone’s throw from Leipzig’s Market Square? A journey for all the senses!

