Concert Une soirée avec Brassens Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence
Concert Une soirée avec Brassens Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence mercredi 1 avril 2026.
Concert Une soirée avec Brassens
Mercredi 1er avril 2026 de 18h à 19h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01 19:00:00
Date(s) :
2026-04-01
L’Université Populaire du Pays salonais invite Hubert Monje pour une soirée de chant, une heure avec Georges Brassens.
Entrée libre Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .
Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Université Populaire du Pays salonais invites Hubert Monje for an evening of singing, an hour with Georges Brassens.
L’événement Concert Une soirée avec Brassens Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence