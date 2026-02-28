Concert Une soirée avec Brassens Maison de la Vie associative MVA Salon-de-Provence

Concert Une soirée avec Brassens

Mercredi 1er avril 2026 de 18h à 19h. Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01 19:00:00

Date(s) :

2026-04-01

L’Université Populaire du Pays salonais invite Hubert Monje pour une soirée de chant, une heure avec Georges Brassens.

Entrée libre Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .

Maison de la Vie associative MVA 55 rue André Marie Ampère Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Université Populaire du Pays salonais invites Hubert Monje for an evening of singing, an hour with Georges Brassens.

L’événement Concert Une soirée avec Brassens Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence