Concert une soirée sans soucis Chilhac

Une soirée « sans soucis » à la cour de Frédéric Le Grand, par le duo Sostenuto, flute traversière et guitare.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 42 09

English :

A carefree evening at the court of Frederick the Great, by the Sostenuto duo, transverse flute and guitar.

German :

Ein « unbeschwerter » Abend am Hofe Friedrichs des Großen durch das Duo Sostenuto, Querflöte und Gitarre.

Italiano :

Una serata spensierata alla corte di Federico il Grande, eseguita dal duo Sostenuto, flauto traverso e chitarra.

Espanol :

Una velada despreocupada en la corte de Federico el Grande, interpretada por el dúo Sostenuto, flauta travesera y guitarra.

