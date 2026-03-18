CONCERT UNE TOUCHE D’OPTIMISME & LES AMIS DE BRASSENS

Rue Occitanie Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Une soirée exceptionnelle dédiée à la chanson française ! Retrouvez le swing des Amis de Brassens (hommage au Grand Georges) suivi de l’énergie festive d’Une Touche d’Optimisme pour leur tournée des 20 ans.

20h30 Les Amis de Brassens. Ce trio, créé par Bruno Granier (petit-cousin de Georges Brassens), revisite l’œuvre du poète sétois avec des arrangements originaux teintés de swing manouche à la Django Reinhardt. Un moment chaleureux mêlant classiques et textes inédits.

22h00 Une Touche d’Optimisme. Le groupe montpelliérain fête ses 20 ans de scène ! Avec 6 albums et plus de 900 concerts au compteur, ils reviennent pour une tournée anniversaire vibrante. Attendez-vous à un concert généreux où la bonne humeur et l’émotion sont contagieuses.

Une soirée à savourer entre héritage musical et énergie moderne ! .

Rue Occitanie Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 97 29 billetterie.laparenthese@gmail.com

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English : CONCERT UNE TOUCHE D’OPTIMISME & LES AMIS DE BRASSENS

An exceptional evening dedicated to French chanson! Enjoy the swing of Les Amis de Brassens (a tribute to the great Georges), followed by the festive energy of Une Touche d?Optimisme on their 20th anniversary tour.

L’événement CONCERT UNE TOUCHE D’OPTIMISME & LES AMIS DE BRASSENS Servian a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34