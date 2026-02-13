Concert Une vie romanesque, Complexe Petit Breton, Pénestin

Concert Une vie romanesque Vendredi 10 avril, 19h30 Complexe Petit Breton Morbihan

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T19:30:00+02:00 – 2026-04-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-10T19:30:00+02:00 – 2026-04-10T20:30:00+02:00

Enrique Granados (1867-1916) est un des piliers du renouveau de la musique espagnole de la fin du XIXe siècle en parvenant à réunir sa formation classique et ses inspirations traditionnelles catalanes. S’il n’écrit jamais directement pour guitare, ses oeuvres ont été retranscrites au XXe siècle et constituent aujourd’hui des références pour les guitaristes classiques du monde entier.

Mais Enrique Granados, c’est aussi un destin incroyable. Il décède lors de la 1re Guerre Mondiale dans des circonstances tout à fait extraordinaires.

Complexe Petit Breton allée des sports 56760 Pénestin Pénestin 56760 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-hommage-a-e-granados »}]

Les élèves guitaristes du conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo rendent hommage au célèbre compositeur catalan, Enrique Granados ! Concert Musique

© CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo 2025