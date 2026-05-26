CONCERT UNE VOIX UN LUTH Savonnerie les 2 gredins Saint-Étienne-du-Valdonnez
CONCERT UNE VOIX UN LUTH Savonnerie les 2 gredins Saint-Étienne-du-Valdonnez samedi 6 juin 2026.
Saint-Étienne-du-Valdonnez
CONCERT UNE VOIX UN LUTH
Savonnerie les 2 gredins 36 Rue Droite Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)
Le duo interprétera des chansons de la renaissance anglaise, italienne et française.
Réservation conseillée au 07 85 15 04 44 ou par mail: lavoixestlibre.contact@gmail.com
Entrée: 12 euros
Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au , luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)
Le duo interprétera des chansons de la renaissance anglaise, italienne et française.
Concert intimiste ou la voix et le luth, s ‘entremêle, afin de créer cette musique pleine d ‘émotions et d’interactivité, tout en étant très proche du public.
Réservation conseillée au 07 85 15 04 44 ou par mail: lavoixestlibre.contact@gmail.com
Entrée: 12 euros .
Savonnerie les 2 gredins 36 Rue Droite Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 7 85 15 04 44 lavoixestlibre.contact@gmail.com
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English :
The duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano, and Pascal Pittorino, on the renaissance lute, pay tribute to lute-player and songwriter John Dowland (1563-1626)
The duo will perform songs from the English, Italian and French Renaissance.
Reservations recommended on 07 85 15 04 44 or by e-mail: lavoixestlibre.contact@gmail.com
Admission: 12 euros
L’événement CONCERT UNE VOIX UN LUTH Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere