CONCERT UNE VOIX UN LUTH Savonnerie les 2 gredins Saint-Étienne-du-Valdonnez

Saint-Étienne-du-Valdonnez

CONCERT UNE VOIX UN LUTH

Savonnerie les 2 gredins 36 Rue Droite Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)

Le duo interprétera des chansons de la renaissance anglaise, italienne et française.

Réservation conseillée au 07 85 15 04 44 ou par mail: lavoixestlibre.contact@gmail.com

Entrée: 12 euros

Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au , luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)

Le duo interprétera des chansons de la renaissance anglaise, italienne et française.

Concert intimiste ou la voix et le luth, s ‘entremêle, afin de créer cette musique pleine d ‘émotions et d’interactivité, tout en étant très proche du public.

Réservation conseillée au 07 85 15 04 44 ou par mail: lavoixestlibre.contact@gmail.com

Entrée: 12 euros .

Savonnerie les 2 gredins 36 Rue Droite Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie +33 7 85 15 04 44 lavoixestlibre.contact@gmail.com

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English :

The duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano, and Pascal Pittorino, on the renaissance lute, pay tribute to lute-player and songwriter John Dowland (1563-1626)

The duo will perform songs from the English, Italian and French Renaissance.

Reservations recommended on 07 85 15 04 44 or by e-mail: lavoixestlibre.contact@gmail.com

Admission: 12 euros

L’événement CONCERT UNE VOIX UN LUTH Saint-Étienne-du-Valdonnez a été mis à jour le 2026-05-26 par 48-OT Mont Lozere