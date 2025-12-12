Concert Unicum Quartett Violon, violoncelle, voix et contrebasse Montagny-en-Vexin
Concert Unicum Quartett Violon, violoncelle, voix et contrebasse Montagny-en-Vexin samedi 24 janvier 2026.
Concert Unicum Quartett Violon, violoncelle, voix et contrebasse
place de la Mairie Montagny-en-Vexin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Concert de musiques traditionnelles autour du conte tzigane Le premier rire du violon
Musiques tziganes et venant de différents pays d’Europe de l’Est. Église chauffée
Entrée gratuite avec participation au chapeau pour les futurs travaux de l’église
place de la Mairie Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 92 18
English :
Concert of traditional music based on the gypsy tale The Fiddler’s First Laugh
Gypsy music from various Eastern European countries. Heated church
Free admission with a contribution to the church?s future renovation
