Concert Unicum Quartett Violon, violoncelle, voix et contrebasse Montagny-en-Vexin

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Concert de musiques traditionnelles autour du conte tzigane Le premier rire du violon

Musiques tziganes et venant de différents pays d’Europe de l’Est. Église chauffée

Entrée gratuite avec participation au chapeau pour les futurs travaux de l’église

place de la Mairie Montagny-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France

English :

Concert of traditional music based on the gypsy tale The Fiddler’s First Laugh

Gypsy music from various Eastern European countries. Heated church

Free admission with a contribution to the church?s future renovation

