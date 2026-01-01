Concert Union musicale Fessenheim-Rumersheim Fessenheim
Concert Union musicale Fessenheim-Rumersheim Fessenheim samedi 24 janvier 2026.
6 rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Porteuse d’un nouveau répertoire laissant une grande place à la poésie et à la rêverie, l’union vous invite à un voyage musical, par endroit initiatique, à travers les
époques et les styles, toujours dans des couleurs et des tons chers à notre orchestre. .
6 rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est concordia.rumersheim@gmail.com
