CONCERT UNIQUE DE VOX CORSICA Place de l'Hôtel de Ville Cazères samedi 11 octobre 2025.

Place de l'Hôtel de Ville EGLISE NOTRE DAME DE L ASSOMPTION Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-10-11 21:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Polyphonies corses Entre tradition et modernité

Les passionnés de chants corses pourront se laisser emporter par la force des polyphonies insulaires et découvrir toute la profondeur de l’âme corse avec Vox-Corsica .

Célèbre pour ses interprétations intenses et vibrantes, l’ensemble fait résonner toutes les couleurs du chant polyphonique corse.

Un voyage musical qui transporte le public au cœur de la Corse, dans un moment de pure émotion, d’authenticité et de ferveur.

L’entrée est libre et gratuite ! .

Place de l’Hôtel de Ville EGLISE NOTRE DAME DE L ASSOMPTION Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 46 00 communication@mairie-cazeres.fr

English :

Corsican polyphonies ? Between tradition and modernity

German :

Korsische Polyphonie ? Zwischen Tradition und Moderne

Italiano :

Polifonie corse? Tra tradizione e modernità

Espanol :

Polifonías corsas ? Entre tradición y modernidad

L’événement CONCERT UNIQUE DE VOX CORSICA Cazères a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE