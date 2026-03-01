Concert unique Saint-Martin-d’Août
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Août Drôme
Tarif : – –
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17 21:30:00
2026-03-17
Concert unique mêlant l’harmonie l’Horizon Musical de Saint Jean de Galaure et le groupe de Chant de l’Arche de la Vallée.
Salle des fêtes Saint-Martin-d’Août 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 65 49 04 horizonmusical26@gmail.com
English :
A unique concert featuring the Horizon Musical brass band from Saint Jean de Galaure and the Arche de la Vallée singing group.
